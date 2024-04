Ich glaube, dass der Iran Israel für diesen Angriff nicht offiziell verantwortlich gemacht hat, um den Konflikt nicht weiter zu eskalieren. Somit verschafft sich der Iran auch Zeit, in Ruhe an seinem Atomprogramm weiterarbeiten zu können. Eine weitreichendere Konfrontation mit Israel wäre aus iranischer Sicht zum jetzigen Zeitpunkt unklug.

Nuklearmacht zu sein, bedeutet für den Iran in erster Linie eine Lebensversicherung. Wir sehen ein Regime, das zunehmend unpopulärer wird. Das sehen Sie beispielsweise an den Studentenprotesten in iranischen Großstädten. Auch die wirtschaftliche Situation ist katastrophal. Das Mullah-Regime kann sich nur durch Repressionen gegen die eigene Bevölkerung an der Macht halten. Durch Atomwaffen gäbe es Schutz vor Interventionen ausländischer Mächte in den Iran – etwa so wie bei Nordkorea.