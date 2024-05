Gleichzeitig hat das nationale Recht Vorrang vor den Vorgaben des IStGH. Dieser wird also nur tätig, wenn entsprechende Fälle nicht auf nationaler Ebene verfolgt werden beziehungsweise ein Land selbst nicht willens ist, Ermittlungen einzuleiten.

Was würde es bedeuten, wenn der Haftbefehl erlassen wird?

Sollte das Gericht dem Antrag von Khan stattgeben, würde das in allererster Linie die Bewegungsfreiheit der Angeklagten erheblich einschränken. Denn jedes Land, das das Gericht als Vertragsstaat anerkennt, müsste die Beteiligten festnehmen lassen und nach Den Haag ausliefern, sobald sie einen Fuß in das entsprechende Land setzen.

Allerdings können sich die Vertragspartner einem solchen Haftbefehl auch widersetzen. Im Falle der Hamas-Führer ist das Risiko einer solchen Festnahme etwa gering. Vermutet wird, dass sich Deif und Sinwar weiter in den Tunnelsystemen der Terrorgruppe im Gazastreifen aufhalten. Die Palästinensische Autonomiebehörde erkennt das Gericht in Den Haag zwar seit 2015 an. Allerdings ist es ausgeschlossen, dass die Hamas ihre führenden Köpfe selbst nach Den Haag ausliefert. Hamas-Auslandschef Hanija soll sich dagegen seit Längerem in Katar aufhalten. Dort wird das Gericht nicht anerkannt.

Ismail Hanija: Er lebt im katarischen Luxus

Schwieriger ist dagegen die Situation bei Galant und Netanjahu: Auslandsreisen in weite Teile Europas inklusive Deutschlands, Afrikas sowie Nord- und Südamerikas wären dann de facto nicht mehr möglich. Israel selbst hatte das Römische Statut zwar einst unterzeichnet, es allerdings nie ratifiziert, sodass den Politikern keine Festnahme im eigenen Land droht. Ebenfalls unbedenklich wären etwa Reisen in die USA, Russland oder die Türkei.

Wie ernst die Vertragsstaaten die Regelungen nehmen, zeigte sich jüngst an einem anderen Beispiel: Im vergangenen August war der russische Präsident Wladimir Putin zu einem Gipfel der Brics-Staaten in Südafrika eingeladen. Gegen Putin liegt seit dem vergangenen März ein Haftbefehl vor, da ihm die Entführung von Kindern in der Ukraine vorgeworfen wird.

Wladimir Putin: Warum der russische Präsident nicht verhaftet wird

Die südafrikanische Regierung hatte vor dem Gipfel monatelang offengelassen, ob Putin persönlich erscheint. Kurz vor Beginn des Treffens teilte das Büro des Präsidenten Cyril Ramaphosa mit, dass Putin nicht persönlich an dem Treffen teilnehme. Seit der Haftbefehl erlassen wurde, hat der russische Präsident auch keinen anderen der 123 Staaten besucht, die den Strafgerichtshof anerkennen.

Gleichzeitig ist es unwahrscheinlich, dass es in absehbarer Zeit zu einem Prozess käme, falls die Haftbefehle vorlägen. Prozesse in Den Haag können mitunter Jahrzehnte dauern, allerdings am Ende auch zu Urteilen führen. Ein Beispiel ist der Balkan-Krieg in den Neunzigerjahren, bei dem Jahre später führende Köpfe zu Haftstrafen verurteilt wurden.

Welche Reaktionen lösen die beantragten Haftbefehle aus?

Beide beschuldigte Parteien weisen die Vorwürfe des Chefanklägers Khan scharf zurück. "Ich weise mit Ekel den Vergleich des Anklägers in Den Haag zwischen dem demokratischen Israel und den Massenmördern der Hamas zurück", sagte Regierungschef Netanjahu am Montag. Der Regierungschef nennt Chefankläger Khan einen der "großen Antisemiten der Moderne". Auch Verteidigungsminister Galant sprach von einer "abscheulichen Parallele", die Khan mit seinem Antrag ziehe.