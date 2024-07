Harsche Kritik an DFB-Star

Im ersten Wahlgang bei der französischen Parlamentswahl hat das Lager von Emmanuel Macron erneut eine schwere Niederlage einstecken müssen. Wie geht es jetzt in dem Land weiter?

Es war nur der erste von zwei Wahlgängen bei der Parlamentswahl in Frankreich. Doch Marine Le Pen hatte schon genug Grund zu jubeln: Das Lager des französischen Präsidenten Emmanuel Macron sei "praktisch ausgelöscht", sagte die ehemalige Parteivorsitzende des rechtspopulistischen Rassemblement National (RN) in einer ersten Reaktion am Sonntagabend.

Tatsächlich wird sich die genaue Sitzverteilung des Parlaments erst am kommenden Sonntag entscheiden. Absehbar ist allerdings schon jetzt, dass die Anhänger des französischen Präsidenten nach der Europawahl die nächste krachende Niederlage innerhalb weniger Wochen einfahren könnten. Möglicherweise könnte mit dem RN nach dem zweiten Wahlgang erstmals eine rechtspopulistische Partei die Regierung stellen. Doch was würde das für Frankreich bedeuten? t-online fragte bei der Politikwissenschaftlerin und Frankreich-Kennerin Ronja Kempin nach.

t-online: Frau Kempin, nach dem ersten Wahlgang der französischen Parlamentswahl kommt der rechtspopulistische RN auf die meisten Stimmen, dahinter das linke Bündnis der neuen populären Volksfront (NFP) und dann erst das Mitte-Lager von Emmanuel Macron. Ist das schon der erwartete Rechtsruck?

Ronja Kempin: Die Antwort ist ein klares Jein. Für ein Ja spricht, dass der RN ganz klar an erster Stelle liegt. Bei den Europawahlen war die Partei bereits der Sieger, jetzt haben sie ihr Ergebnis noch einmal deutlich verbessert. Etwa 11 Millionen Menschen haben gestern für diese Partei gestimmt. Sie ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen.

Und was spricht gegen den Rechtsruck?

Seit gestern Abend gibt es enorme Bewegung. Wir sehen verschiedene Zusammenschlüsse zwischen dem Präsidentenlager und der neuen linken populären Volks- oder Bürgerfront, um sich gegen den Rassemblement National zu stellen. Die Franzosen sprechen da von einer "republikanischen Einheitsfront". Wie viele Sitze der RN im zweiten Wahlgang also tatsächlich erhalten wird, ist aus jetziger Sicht noch offen.

(Quelle: Stiftung Wissenschaft und Politik) Zur Person Ronja Kempin ist Senior Fellow in der Forschungsgruppe EU und Europa der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP). Zu ihren Fachbereichen zählen deutsch-französische Beziehungen in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik und die Rolle des Front National und des Populismus in Frankreich.

Feststeht aber schon jetzt, dass es für Macron noch schwieriger wird zu regieren: Schon vorher hatte seine Partei keine absolute Mehrheit in der Regierung, jetzt wird sie weiter an Mandaten verlieren. Was bedeutet das für ihn?

Für Macron ist das erneut ein Wahldesaster. Bei den Europawahlen lag seine Partei noch an zweiter Stelle, jetzt liegt er nur noch auf Rang drei. 2022 hatte die Partei des Präsidenten noch 250 Sitze erringen können. Jetzt könnte er bestenfalls noch 90 Abgeordnete entsenden. Es ist daher schon jetzt klar: Seine Partei wird nicht den Premierminister stellen.

Macron gilt schon lange in vielen Gesellschaftsschichten als unbeliebt, mitunter ist er auch verhasst. Wie erklären Sie sich aber jetzt diesen erneuten Abstieg?

Seine Wirtschaftspolitik war bisher durchaus erfolgreich: Die Wirtschaftsleistung ist gewachsen, die Zahl der Arbeitslosen gesunken. Dadurch ist ihm etwas gelungen, was viele seiner Vorgänger nicht geschafft haben: Er hat den französischen Sozialstaat reformiert.

Das klingt erst einmal nicht negativ.

Er hat das aber in einer Art und Weise umgesetzt, die ihm die Bürger übel genommen haben. Macron sucht nicht den Dialog mit den Bürgern. Er regiert von oben herab und bringt seine Gesetze ohne Rücksicht auf die Stimmung des Volkes durch, oft auch an der Nationalversammlung vorbei. Gleichzeitig hat er einige Dinge vernachlässigt: Gerade außerhalb von Paris schwindet die Kaufkraft, die Inflation ist weiter hoch, genauso wie die Preise für Strom, Gas und Benzin. Dagegen hat Macron relativ wenig unternommen. Maßnahmen wie der "Doppelwumms" oder die Energiepreisbremse gab es in Frankreich nur in einem moderateren Rahmen.