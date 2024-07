"Extremistische Vereinigung" Russland: Haftbefehl gegen im Exil lebende Nawalny-Witwe Von afp , t-online Aktualisiert am 09.07.2024 - 18:31 Uhr Lesedauer: 2 Min. Julia Nawalnaja: Ihr Ehemann starb in russischer Gefangenschaft. (Quelle: IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON/imago) Kopiert News folgen

Urteil in Abwesenheit: Ein Moskauer Gericht erlässt einen Haftbefehl gegen Julia Nawalnaja. Doch die lebt nicht mehr in Russland.

Ein Gericht in Moskau hat gegen Julia Nawalnaja, die im Exil lebende Witwe des Oppositionellen Alexej Nawalny, einen Haftbefehl wegen Mitgliedschaft in einer extremistischen Vereinigung erlassen. Nawalnaja befindet sich nicht in Russland und lebt im Exil. Die U-Haft sei zunächst auf zwei Monate angesetzt und werde nach der Auslieferung Nawalnajas nach Russland in Kraft treten.

Julia Nawalnaja habe sich den Vorermittlungen entzogen, erklärte der Pressedienst der Moskauer Gerichte am Dienstag im Onlinedienst Telegram. Daher sei sie auf die Fahndungsliste gesetzt worden.Nawalnajas Mann Alexej war im Februar in einem Straflager nördlich des Polarkreises unter ungeklärten Umständen verstorben. Nawalnaja hat für den Tod ihres Mannes Kremlchef Wladimir Putin verantwortlich gemacht und angekündigt, den Kampf Nawalnys für Demokratie in Russland fortsetzen zu wollen. Nawalny wurde von russischen Gerichten unter anderem wegen Extremismus zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt.

Nawalnaja hat bislang keine Angaben dazu gemacht, wann sie nach Russland zurückkehren will. Allerdings sind Menschen, die von der russischen Führung als feindlich eingestuft werden, auch im Ausland nicht immer sicher. Immer wieder gibt es Fälle, bei denen russische Oppositionelle Opfer von Anschlägen werden.