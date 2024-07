Der ehemalige US-Präsident Donald Trump und der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán planen ein Treffen in Florida . Dieses Zusammentreffen folgt nur eine Woche, nachdem Orbán sich mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau getroffen hatte, wie das US-amerikanische Nachrichtenportal Bloomberg unter Berufung auf anonyme Insider berichtet.

Treffen soll direkt nach Nato-Gipfel erfolgen

In seiner Amtszeit als US-Präsident hatte Trump eine gewisse Zuneigung zu Putin gezeigt – eine Haltung, die ihm parteiübergreifende Kritik einbrachte. Jüngst verkündete der republikanische Ex-Präsident, dass er davon überzeugt sei, er könne Putin dazu bringen, den Krieg in der Ukraine zu beenden und in Russland festgehaltene Amerikaner freizulassen, sollte er für eine zweite Amtszeit gewählt werden. Orbán schließt sich der Behauptung an. Mehr dazu lesen Sie hier.