Ungarns Präsident ist in China eingetroffen. Dort befindet er sich laut eigener Aussage auf einer "Friedensmission". Die EU und die USA sehen das ein bisschen anders.

Der ungarische Regierungschef Viktor Orbán ist auf seiner selbst erklärten "Friedensmission" in China eingetroffen. "Friedensmission 3.0", schrieb Orbán am Montag im Onlinedienst X zu einem Foto, das ihn nach der Landung in Peking zeigte.