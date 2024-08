Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist zu Besuch in der Republik Moldau. Es ist der erste Besuch eines deutschen Regierungschefs in Moldau seit zwölf Jahren. Dabei wird es auch um den angestrebten EU-Beitritt gehen. Ein Überblick über das kleine Land zwischen Russland und Europa.

Was für ein Land ist Moldau?

Steckbrief

Wieso gilt das Land als Konfliktherd?

Da, wo die Republik Moldau an die Ukraine grenzt, liegt die Region Transnistrien. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion spaltete sie sich von der gerade erst unabhängig gewordenen Republik Moldau ab. Hintergrund für die Abspaltung war unter anderem eine in Moldau entstandene Nationalbewegung, die eine Vereinigung des Landes mit Rumänien anstrebte.

1992 lieferten sich die Separatisten mit Unterstützung der russischen Armee einen Krieg mit der prowestlichen Regierung Moldaus. Hunderte Menschen wurden getötet. Seit damals sind russische Soldaten in dem schmalen Landstreifen von kaum mehr als 20 Kilometern Breite stationiert. Die meisten Menschen in der Region sind russischsprachig.

Wieso hat Putin Moldau im Visier?

In den vergangenen Jahren hat die Republik Moldau eine prowestliche Wende vollzogen und damit Moskau erzürnt. 2022 wurde Moldau der Status eines EU-Beitrittskandidaten zugesprochen (siehe unten). Die russische Regierung argumentiert indes hier ähnlich wie im Fall der Ukraine. Sie stellt sich als Beschützerin der russischsprachigen Menschen im postsowjetischen Raum dar. In Transnistrien sind etwa 30 Prozent der Bevölkerung russischstämmig. Laut russischer Militärdoktrin sind Einsätze außerhalb des eigenen Staatsgebiets erlaubt, wenn es dabei um den Schutz russischer Staatsbürger geht. Als Teil des ehemaligen russischen Kaiserreichs und der Sowjetunion ist Moldau Teil von Putins Großmachtansprüchen.

Wie groß ist die Bedrohung?

Die Bedrohung ist aufgrund der Verteidigung der Ukraine nicht akut. Das sagt auch Militärexperte Guido Schmidtke: "Im Vergleich zu anderen Phasen des Ukraine-Krieges halte ich die Gefahr eines russischen Angriffs für gering." Die Ukraine kontrolliere "weitestgehend den Westen des Schwarzen Meeres", so Schmidtke zu t-online. "Die Russen haben also von dort keinen Zugriff, um Truppen an Land zu bringen." Für gefährlich hält er jedoch die weiterhin hybride Kriegsführung Moskaus, die mit russischer Propaganda versuche, Moldau zu destabilisieren, so der Experte.