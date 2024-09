Aktualisiert am 03.09.2024 - 16:54 Uhr

Lesedauer: 2 Min.

Die Türkei will Mitglied im Brics-Staatenbündnis werden. Das erklärte die Partei von Präsident Erdoğan. Zu dem Bündnis gehören unter anderem Russland und China.

Die Türkei hat die Mitgliedschaft im Staatenbündnis Brics beantragt. Das erklärte der Sprecher der Präsidentenpartei AKP, Ömer Celik, am Dienstag. "Der Prozess ist noch nicht abgeschlossen, wir werden Sie informieren, sobald es konkrete Entwicklungen gibt", teilte der Sprecher weiterhin mit. "Unser Präsident hat mehrere Male betont, dass wir Mitglied der Brics werden wollen. Das Verfahren läuft", sagte Celik. Zu den Brics-Staaten gehören Brasilien , Russland , Indien , China und Südafrika .

Nächstes Brics-Treffen Ende Oktober in Kasan

Die Gruppe großer Schwellenländer wurde 2009 von Brasilien, Russland, Indien und China gegründet. Ein Jahr später stieß Südafrika dazu. Zum Jahresbeginn waren zuletzt Ägypten , Äthiopien , der Iran und die Vereinigten Arabischen Emirate in das Bündnis aufgenommen worden. Damit besteht der Staatenbund aus insgesamt neun Ländern.

Putin lädt bei Besuch die Mongolei ein

Der nächste Gipfel findet Ende Oktober in Kasan, Hauptstadt der russischen Teilrepublik Tatarstan, statt. Dazu hatte der russische Präsident Wladimir Putin bei einem Staatsbesuch am Dienstag auch die Mongolei eingeladen. "Wir erwarten Sie", sagte Putin russischen Nachrichtenagenturen zufolge bei dem Gespräch in der Hauptstadt Ulan Bator.