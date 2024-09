Bundesligist stürzt in die Krise

Ein Frachtschiff (Symbolbild): Aktuell liegt das Frachtschiff "Ruby" in der Nordsee – mit einer gefährlichen Ladung.

Ein Frachter mit 20.000 Tonnen Ammoniumnitrat an Bord steuert Richtung Litauen. Doch Experten sind nicht nur wegen der explosiven Fracht in Sorge.

In friedlicheren Zeiten würde die Irrfahrt der "Ruby" wohl keine große Beachtung finden. Im stürmischen Nordatlantik geraten Schiffe schon mal in Seenot, werden beschädigt und müssen dann notankern. Doch in Zeiten der hybriden Kriegsführung Russlands gegen den Westen erregt der Frachter vor der Küste Norwegens das Interesse von Sicherheitsexperten – und das nicht nur wegen seiner explosiven Fracht.

Etwa 20.000 Tonnen Ammoniumnitrat hat die unter maltesischer Flagge fahrende "Ruby" geladen. Das Salz dient als Grundlage für Düngemittel – aber auch für Sprengstoffe. Wie gefährlich Ammoniumnitrat sein kann, zeigte sich im August 2020 im Hafen von Beirut, als etwa 2.750 Tonnen der Chemikalie explodierten.

Mehr als 200 Menschen starben bei der Katastrophe, große Teile der libanesischen Hauptstadt wurden verwüstet. Und die "Ruby" hat fast siebenmal so viel Ammoniumnitrat an Bord und soll bei einem Sturm an Rumpf, Hülle und Antrieb beschädigt worden sein.

"Sprengkraft entspricht der Hiroshima-Bombe"

"Wenn dieses Schiff explodieren würde, wäre das der bei Weitem größte Unfall mit Ammoniumnitrat in der Geschichte", zitiert das Magazin "Newsweek" den Sprengstoffexperten Roland Alford. "Die Sprengkraft dieser Menge Ammoniumnitrat entspricht in etwa der Atombombe, die über Hiroshima abgeworfen wurde."

Auch der Hintergrund der "Ruby" wirkt nicht gerade vertrauenerweckend. Seine gefährliche Fracht hat das Schiff Mitte August im nordrussischen Hafen Kandalaksha aufgenommen. Russland ist der größte Exporteur von Ammoniumnitrat weltweit.

Die unmittelbare Gefahr eines versehentlichen Unglücks ist aber offenbar gering, schätzt ein anderer Fachmann ein. "Das ist das Gute an Ammoniumnitrat. Es ist eigentlich ziemlich schwer zu entzünden", sagte der Sprengstoffexperte Peter Hald von der dänischen Universität Aarhus dem dänischen Sender DR. "Es ist nicht so, dass es explodiert, wenn das Schiff irgendwo anstößt oder jemand etwas in die Ladung fallen lässt."

Die "Ruby" fährt zwar unter maltesischer Flagge, wird aber von einer libanesisch-syrischen Firma betrieben und das syrische Assad-Regime ist ein enger Verbündeter Russlands. Diese Umstände legen den Verdacht nahe, dass die "Ruby" Teil von Russlands "Schattenflotte" sein könnte.

Gehört die "Ruby" zu Russlands "Schattenflotte"?

Um westliche Sanktionen zu umgehen und weiter Rohstoffe wie Erdöl zu exportieren, unterhält Russland eine ganze Armada von offiziell herrenlosen Schiffen, die oft ohne Versicherung und in bedenklichen Zuständen über die Weltmeere kreuzen. Westliche Maßnahmen gegen die "Schattenflotte" des Kremls haben sich bislang als weitgehend wirkungslos erwiesen.

Dem Trackingportal "Marine Traffic" zufolge ist auch die "Ruby" derzeit "ohne Kommando" unterwegs. Das ursprüngliche Ziel des 183 Meter langen Frachters war Gran Canaria, doch jetzt steuert er den litauischen Hafen Klaipeda an. Wie das Fachmagazin "Maritime Executive" berichtet, könnte das Ammoniumnitrat dort entladen und das Schiff repariert werden.

Dielitauische Ministerpräsidentin Ingrida Simonyte hat aber die Einfahrt verboten. Verteidigungsminister Laurynas Kasciunas sagte, es gebe immer wieder Probleme mit altersschwachen, rostigen Schiffen aus Russland in der Gegend.

Darum ist Ammoniumnitrat so gefährlich

In Norwegen jedenfalls durfte die "Ruby" nicht lange bleiben. Anfang September war der Frachter im Nordatlantik in einen Sturm geraten und bat um Einlass in den Hafen von Tromsø, um Reparaturen vorzunehmen. Doch nachdem die norwegischen Behörden das Schiff untersucht hatten, musste es den Hafen von Tromsø schon am nächsten Tag wieder verlassen und weiter draußen vor der Küste ankern.