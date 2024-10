Geplantes Treffen in Ramstein

Der geplante Ukrainegipfel in Ramstein wurde überraschend verschoben. Grund dafür sind geänderte Reisepläne von US-Präsident Joe Biden.

Die für diesen Samstag geplante Ukraine-Konferenz in Ramstein ist abgesagt worden. Ein Sprecher des Pentagon bestätigte dem "Spiegel", dass das Treffen verschoben und zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden werde. Hintergrund seien die geänderten Reisepläne des US-Präsidenten Joe Biden .

Das US-amerikanische Staatsoberhaupt hatte aufgrund des auf Florida zusteuernden Hurrikans "Milton" seine Reisen nach Deutschland und Angola verschoben. Am Samstag sollte der Gipfel mit Nato-Mitgliedstaaten und weiteren Verbündeten der Ukraine stattfinden. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde erwartet.

Bundeskanzler Olaf Scholz zeigte Verständnis für Bidens Entscheidung und sagte am Dienstag in einer RTL-Sendung: "Wenn in meinem Land solche Unwetter wüteten, dann würde ich auch diese Entscheidung treffen." Außenminister Antony Blinken sagte ebenfalls seine Reise nach Deutschland ab. Ein neuer Termin für den Gipfel steht noch nicht fest.