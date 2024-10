Israel tötet einen Hamas-Kommandanten. Er soll für das Hilfswerk UNRWA gearbeitet haben. Alle Entwicklungen im Newsblog

Russland soll Huthi-Terroristen mit Zielkoordinaten geholfen haben

4.55 Uhr: Laut einem Bericht des Wall Street Journals lieferte Russland den Huthi-Rebellen im Jemen in diesem Jahr Zielkoordinaten, während diese westliche Schiffe im Roten Meer mit Raketen und Drohnen angriffen. Dies half der iranisch unterstützten Gruppe, eine wichtige Handelsroute anzugreifen und die Region weiter zu destabilisieren. Die Huthis begannen ihre Angriffe Ende letzten Jahres im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg und nutzten laut Bericht schließlich russische Satellitendaten, um ihre Angriffe auszuweiten, so der Bericht, der sich auf eine vertraute Quelle und zwei europäische Verteidigungsbeamte stützt. Die Daten wurden über Mitglieder der iranischen Revolutionsgarde weitergeleitet, die in den Reihen der Huthis im Jemen eingebettet waren.

Hamas-Kommandant war Mitarbeiter bei UNRWA

4.30 Uhr: Die Organisation UNRWA bestätigte am Donnerstag, dass einer ihrer Mitarbeiter am Vortag bei einem israelischen Angriff im Gazastreifen getötet wurde. Es handelt sich um Muhammad Abu Attawi, Kommandeur der Nukbha-Truppen der Hamas. Er soll die Tötung und Entführung von Israelis aus einem Bombenbunker am Straßenrand in der Nähe des Kibbutz Re'im am 7. Oktober letzten Jahres angeführt haben. Seit Juli 2022 sei er beim UNRWA beschäftigt gewesen, habe aber gleichzeitig als Nukbha-Kommandeur im Bureij-Bataillon der Hamas gedient.

Nach Angaben des UNRWA war Attawis Name in einem Schreiben enthalten, das das palästinensische Flüchtlingshilfswerk im Juli von Israel erhalten hatte und das eine Liste von 100 Mitarbeitern enthielt, die ebenfalls Mitglieder von Terrorgruppen, darunter der Hamas, sein sollen. Das Hilfswerk erklärte jedoch, es habe keine Maßnahmen ergriffen, da Israel nicht auf ein Ersuchen um weitere Informationen geantwortet habe, berichtet die "Jerusalem Post".

Libanesische Medien: Journalisten bei israelischem Angriff getötet

4.10 Uhr: Drei Journalisten eines Presseteams in der libanesischen Stadt Hasbaya sollen bei einem israelischen Angriff in den frühen Morgenstunden des Freitags getötet worden sein, berichtete der libanesische Nachrichtensender Al Mayadeen. Offenbar hätten sie sich in einem Hotel befunden. Israel hatte zwei Stunden zuvor Luftschläge in Beirut angekündigt

Israel deutet Ende der Offensive im Libanon an

2.45 Uhr: Der israelische Generalstabschef Herz Halevi sieht Möglichkeiten für ein Ende des Konflikts mit der Hisbollah-Miliz im Libanon. "Im Norden (Israels) besteht die Möglichkeit, zu einem klaren Abschluss zu kommen. Wir haben die oberste Befehlskette der Hisbollah gründlich zerschlagen", sagt Halevi in einer Videoerklärung.

USA wollen baldiges Ende der Libanon-Kampagne

1.20 Uhr: Die USA wollen laut US-Außenminister Antony Blinken keine langwierige israelische Militär-Kampagne im Libanon. Zu Beginn der Bemühungen um neue Gespräche über einen Waffenstillstand und ein Geiselabkommen im Gazastreifen am Donnerstag sagte Blinken zudem, er hoffe, dass der Iran eine deutliche Botschaft erhalte, dass jeder weitere Angriff auf Israel seine eigenen Interessen gefährde. Israel hat Vergeltung für einen iranischen Raketenbeschuss am 1. Oktober geschworen.

Donnerstag, 24. Oktober

Wohl viele Tote bei Angriff im Gazastreifen

22.19 Uhr: Bei israelischen Angriffen im Norden des Gazastreifens hat es nach palästinensischen Angaben erneut zahlreiche Opfer gegeben. Bei Bombardements von Häusern im Flüchtlingsviertel Dschabalija gab es dem Zivilschutz zufolge viele Tote und Verletzte. Genauere Angaben zu bekommen war schwierig, weil der Zugang zu dem vom Militär abgeriegelten Gebiet eingeschränkt ist.

