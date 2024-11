Ein politischer Skandal erschüttert Israel. Die USA verlegen Ausrüstung in den Nahen Osten. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Mitarbeiter von Netanjahu wohl wegen Leak an "Bild" verhaftet

10.11 Uhr: Die israelische Justiz hat mehrere Personen festnehmen lassen, die geheime Informationen aus dem Büro von Premierminister Benjamin Netanjahu weitergegeben haben sollen. Damit hätten sie Israels Kriegsziele im Gazastreifen gefährdet, hieß es. Nachdem eine Nachrichtensperre dazu teilweise aufgehoben wurde, erschüttert der politische Skandal Israel.

An den Ermittlungen waren der israelische Inlandsgeheimdienst Schin Beth, die Armee sowie die Polizei beteiligt. Einer der Festgenommenen soll ein Ex-Sprecher von Netanjahu sein, der an geheimen Lagebesprechungen teilgenommen hat, für die er keine Freigabe besaß. Zudem soll dieser Mitarbeiter vertrauliche Informationen an die "Bild" und israelische Journalisten weitergegeben haben. Das deutsche Boulevardblatt veröffentlichte daraufhin im September einen Artikel, in dem das Dokument als Plan des mittlerweile getöteten Hamas-Chef Yahia Sinwar präsentiert wurde. Es würde zeigen, "wie die Terroristen die internationale Gemeinschaft manipulieren und die Geiselfamilien quälen wollen", so die "Bild".

Netanjahu wies Berichte zurück, nachdem unter den Festgenommenen ein Mitarbeiter seines Büros sei. Dagegen betonten Oppositionsführer Yair Lapid und der Vorsitzende der Partei der Nationalen Einheit, Benny Gantz, dass die Schuld für das Durchsickern der Dokumente voll und ganz bei dem Ministerpräsidenten liegen würde.

Irans Religionsführer droht Israel und USA

9.57 Uhr: Irans Religionsführer Ajatollah Ali Chamenei hat nach den jüngsten militärischen Konfrontationen seinen Erzfeinden Israel und den USA mit einer entschiedenen Antwort gedroht. "Die Feinde, ob das zionistische Regime oder Amerika, werden sicher eine vernichtende Antwort auf das erhalten, was sie Iran und der Widerstandsfront entgegenbringen", sagte Chamenei (85) bei einer Veranstaltung in Teheran. Ob damit auch eine militärische Antwort auf den israelischen Vergeltungsangriff vor einer Woche gemeint war, blieb zunächst offen.

Verletzte nach Raketenangriff auf Israel

2.55 Uhr: Aus dem Libanon sind nach israelischen Militärangaben drei Raketen auf das Zentrum von Israel abgefeuert worden. Einige wurden abgefangen, ein abgestürztes Geschoss wurde in dem betroffenen Gebiet ersten Erkenntnissen zufolge identifiziert, wie die Streitkräfte mitteilten. Zuvor war in der Region Luftalarm ausgelöst worden. In den sozialen Medien wurden Videos geteilt, die den Einschlag einer Rakete in der Ortschaft Tira nordöstlich von Tel Aviv zeigen sollten. Bei dem Angriff seien sieben Menschen verletzt worden, teilte der Rettungsdienst mit.

Sirenenalarm in Teilen Israels

2.30 Uhr: Das israelische Militär meldet in den frühen Morgenstunden des Samstags Sirenenalarm in einer Reihe von Gebieten in Zentralisrael. Dem Militär zufolge sind drei Geschosse aus dem Libanon ins Land eingedrungen, von denen einige abgefangen wurden. "Ein heruntergefallenes Projektil wurde höchstwahrscheinlich in dem Gebiet identifiziert", fügte die Armee hinzu und wies darauf hin, dass die Einzelheiten noch geprüft würden.

USA verlegen weitere Kampfjets und Schiffe in den Nahen Osten

1 Uhr: Die USA wollen weitere B-52-Bomber, Kampfjets, Tankflugzeuge und Kriegsschiffe in den Nahen Osten entsenden. Dagegen wird die sogenannte Abraham Lincoln Carrier Strike Group mit dem Flagschiff "USS Abraham Lincoln" darauf vorbereitet, die Region zu verlassen. Das Pentagon teilte in einer Erklärung mit, dass die Verlegungen in den kommenden Monaten stattfinden würden. "Sollten der Iran, seine Partner oder seine Stellvertreter diesen Moment nutzen, um amerikanisches Personal oder Interessen in der Region anzugreifen, werden die USA alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um unser Volk zu verteidigen", sagte Pentagon-Sprecher Major General Patrick Ryder in einer Erklärung. Die USA haben im vergangenen Jahr gleich zwei Flugzeugträger im Nahen Osten eingesetzt. Der Abzug der "Abraham Lincoln" wird eine Lücke schaffen, bis ein anderer Flugzeugträger in den Nahen Osten verlegt wird.

Freitag, 1. November

Israel: Einer der letzten Hamas-Anführer in Gaza getötet