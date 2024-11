Trump versprach im Wahlkampf die "größte Deportation der Geschichte" von Migranten aus den USA , das Ende des russischen Krieges in der Ukraine sowie hohe Einfuhrzölle und Steuersenkungen. Auch leugnet der Republikaner die Klimakrise und kündigte einen drastischen Ausbau der Öl- und Erdgasförderung der USA an.

Niederländische Zeitung erwartet "spektatuläre" Amtszeit

Die niederländische Zeitung "NRC" glaubt, Trumps zweite Amtszeit könnte "spektakulärer werden als die zwischen 2016 und 2020". Denn in der republikanischen Partei habe er kaum noch Kritiker. So könne er "eine Grenzmauer bauen, Millionen illegaler Einwanderer deportieren" und "Handelsschranken errichten", schreibt "NRC".

Belgische Zeitung beschwört europäische Einheit

Trumps Rückkehr sollte den europäischen Politikern klarmachen, "dass sie an einem Strang ziehen müssen", heißt es weiter. "In Erwartung von Trump II sollten sie Maßnahmen ergreifen, um ihre Leitplanken zu verstärken, falls die Konfrontation mit Washington außer Kontrolle gerät."

Trump habe in seiner ersten Amtszeit bereits gezeigt, dass er "nicht sonderlich an internationaler Zusammenarbeit interessiert" sei, schließt "De Tijd".

Trump als "Bestatter der US-Demokratie"

Ein düsteres Bild zeichnet der australische "Sydney Morning Herald" in seiner Bewertung von Trumps Wiederwahl. Das amerikanische Volk habe die Demokratie als "gescheitertes Experiment" aufgegeben. Trump habe mehrfach klargemacht, dass er Wahlergebnisse nicht akzeptiert. "Doch die meisten amerikanischen Wähler haben bei der Wahl am Dienstag in vollem Bewusstsein für ihn gestimmt", schreibt der "Sydney Morning Herald".

"NZZ" kritisiert Ampel-Regierung nach Trump-Wahl

Sollten sich die USA wie erwartet weniger in der Nato engagieren, könnte Kanzler Scholz (SPD) zu Europas wichtigstem Mann in Sachen Verteidigung werden. Bisher verhalte er sich jedoch nicht so. Er versuche seit Jahren, Putin mit seinen Entscheidungen nicht zu verärgern. "Einen Zauderer an der Spitze kann sich Europa in Zeiten des Krieges jedoch nicht leisten", urteilt die "NZZ".