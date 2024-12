Die verdeckte Aktion trieb der Mossad so weit, dass die Agenten schließlich sogar eine Partnerschaft mit einem regulären Kommunikationsunternehmen aus Taiwan eingegangen waren. Die Firma namens Gold Apollo bot über ihre Handelsvertreter im Nahen Osten schließlich den Hisbollah-Kadern die Pager zum Kauf an.

Fraglich war nun nur noch der Zeitpunkt der Explosionen. Da der Mossad Hinweise erhalten hatte, dass die Hisbollah Verdacht geschöpft haben könnte, was die israelischen Pager betrifft, entschloss sich Mossad-Chef David Barnea dazu, den Befehl zur Durchführung der Aktion zu erteilen. Am 17. September um halb vier am Nachmittag piepten die Hosentaschen Tausender Hisbollah-Terroristen. Auf den Pagern, die sie hervorzogen, war zu lesen: "Sie haben eine verschlüsselte Nachricht erhalten". Um die Nachricht auf den Pagern zu entschlüsseln, mussten die Hisbollah-Mitglieder zwei Knöpfe an dem Gerät gleichzeitig drücken. Damit lösten sie selbst die Detonation des Sprengstoffs aus, der sich darin befand.

Mossad ging es darum, möglichst viele schwer zu verletzen

Am darauffolgenden Tag explodierten dann die "Walkie-Talkie-Bomben", wie Ex-Agent "Michael" sie nennt, in den Brusttaschen etlicher Hisbollah-Kämpfer. Diese Explosionen stellten sich als besonders fatal heraus, da die Opfer sie an einer empfindlichen Stelle trugen. "Die Bombe wurde also in die Brusttasche gesteckt, direkt über dem Herzen?", fragt CBS-Moderatorin Lesley Stahl den Ex-Geheimdienstler. "Ja", antwortet dieser.