Lesedauer: 2 Min.

Wrack des Flugzeugs, das bei der kasachischen Stadt Aktau am Kaspischen Meer abstürzte (Foto: Handout): Aserbaidschan macht wohl die russische Flugabwehr für den Absturz verantwortlich. (Quelle: Uncredited/The Administration of Mangystau Region/AP/dpa/dpa-bilder)

Eine Passagiermaschine stürzt in Kasachstan ab. Einem Medienbericht zufolge reagiert nun Aserbaidschan – und gibt russischer Flugabwehr die Schuld.

Die Regierung Aserbaidschans geht wohl davon aus, dass die russische Flugabwehr das Passagierflugzeug, das am Mittwoch in Kasachstan abgestürzt war, abgeschossen hat. Das berichtet das Medium "Euronews" unter Berufung auf Regierungsquellen.

Die Ermittlungen vor Ort laufen aktuell noch. Offiziell ist die Ursache für den Absturz nicht eindeutig geklärt. Es hatten sich jedoch bereits zuvor die Hinweise darauf verdichtet, dass das Flugzeug beim Anflug auf Grosny von der russischen Flugabwehr beschossen worden sein könnte. Der russische unabhängige Sender Dozhd meldete am Donnerstagmorgen, dass die öffentlich gemachten Gespräche zwischen der Besatzung der Maschine und dem Fluglotsen in Grosny einen Abschuss nahelegen würden.

Flugzeug wurde Opfer von Störsendern

Demnach sei die Maschine beim Anflug auf den Flughafen der Hauptstadt der russischen Teilrepublik Tschetschenien zunächst Opfer von Störsendern geworden – spezieller Technik zur Unterdrückung analoger und digitaler Funkkommunikationssignale. Diese seien am Morgen des 25. Dezember aufgrund von ukrainischen Drohnenangriffen aktiv gewesen.

Dies habe dazu geführt, dass die Passagiermaschine bei jedem Landeversuch das GPS-Signal verloren hat, so die Auswertung des veröffentlichten Funkverkehrs laut Dozhd. Der Flutlotse am Boden habe gleichzeitig den Radarkontakt verloren.

Nachdem die Landeversuche in Grosny immer wieder fehlgeschlagen waren, hätten die Piloten die Entscheidung getroffen, zurück nach Baku zu fliegen. Als das Flugzeug jedoch wendete, sei es in der Nähe der Maschine zu einer Explosion gekommen. "Alles deutet darauf hin, dass der Flug von einer Rakete der Flugabwehr getroffen wurde", heißt es in den Morgennachrichten von Dozhd. Videos sollen Löcher im Rumpf der Maschine zeigen.