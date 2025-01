Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die Terrororganisation Hamas veröffentlicht ein Propaganda-Video. Die USA bauen offenbar eine neue Militärbasis. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Lebenszeichen von 19-jähriger Hamas-Geisel?

15.32 Uhr: Die Terrororganisation Hamas hat ein Propagandavideo veröffentlicht, das ein Lebenszeichen der 19-jährigen Geisel Liri Albag zeigt. Das Video dauert dreieinhalb Minuten und ist nicht datiert. Albag erklärt in dem Clip, dass sie seit über 450 Tagen in Gefangenschaft sei.

Sie war als Soldatin auf dem Stützpunkt Nahal Oz stationiert, der von der Hamas überfallen wurde. Erst drei Tage zuvor war sie dort angekommen. Am frühen Morgen des 7. Oktober ließ sie ihre Mutter noch wissen, dass sie sich vor Raketen in einem Schutzraum versteckt. Später identifizierte Shira Albag ihre Tochter auf einem Entführungsvideo, berichtet "The Times of Israel".

Die Familie von Liri Albag appellierte an die Medien, weder das Video noch Bilder daraus zu veröffentlichen. Auch die meisten israelischen Medien verzichten darauf, solche von der Hamas verbreiteten Clips zu zeigen, es sei denn, die Angehörigen bitten ausdrücklich darum. Israelische Stellen kritisierten die Veröffentlichung derartiger Videos als "verwerfliche psychologische Kriegsführung".

Israel fliegt erneut tödliche Angriffe im Gazastreifen

12.33 Uhr: Bei mehreren israelischen Angriffen im Gazastreifen hat es einem Bericht zufolge seit dem frühen Morgen mindestens 20 Tote gegeben. Unter den Opfern sei auch ein Journalist sowie Frauen und Minderjährige, meldete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa unter Berufung auf medizinische Kreise.

Israels Armee äußerte sich zunächst nicht zu dem Bericht. Sie teilte aber mit, am vergangenen Tag rund 40 Ziele der Hamas im Gazastreifen aus der Luft angegriffen zu haben, darunter Kommandozentralen der islamistischen Terrororganisation. Einige der Hamas-Posten hätten sich in ehemaligen Schulgebäuden befunden. Das israelische Militär betont stets, dass sie Maßnahmen ergreife, um das Risiko für Zivilisten zu mindern. Die Angaben beider Seiten ließen sich zunächst nicht unabhängig verifizieren.

Baerbock fordert Gerechtigkeit für Opfer des Assad-Regimes

12.28 Uhr: Außenministerin Baerbock fordert angesichts des Schreckens von Folter und Mord im berüchtigten syrischen Gefängnis Saidnaja internationale Anstrengungen, um die Täter zur Verantwortung zu ziehen. Man könne die Leben der dort gestorbenen Opfer des Regimes von Langzeitmachthaber Baschar al-Assad nicht zurückbringen, sagte die Grünen-Politikerin beim Besuch des Gefängnisses nahe der Hauptstadt Damaskus. "Aber wir können alle als internationale Gemeinschaft dazu beitragen, dass es zu Gerechtigkeit kommt", fügte sie hinzu.

Um für Gerechtigkeit und Aufklärung zu sorgen, hätten Deutschland und Europa in den vergangenen Jahren Akteure wie die Weißhelme, aber auch die UN dabei unterstützt, Beweise zu sammeln, sagte Baerbock. "Genau das wollen wir fortführen", kündigte sie an und ergänzte: "Deswegen sind wir unter anderem hier, um deutlich zu machen, dass wir auch bei der Frage der Beweissammlung, der Gerechtigkeit, der Aufklärung dieser schlimmen Verbrechen den Menschen hier in Syrien zur Seite stehen."

Baerbock dankte den Weißhelmen für ihre Arbeit. Sie hätten immer wieder deutlich gemacht, "dass das Assad-Regime ein menschenverachtendes Folterregime ist, zu dem es keine Normalisierung geben darf".

USA bauen offenbar Militärbasis in Kobane

6.41 Uhr: Die USA bauen offenbar eine neue Militärbasis im Norden Syriens. So kursieren in den sozialen Medien Bilder und Videos, die dies belegen sollen, berichtet das Portal "The War Zone". Darauf soll man rund 50 Fahrzeuge sehen, unter anderem Tieflader, die sich auf dem Weg in die syrische Stadt Kobane befinden. Die Sichtung der US-Konvois mit Baumaterialien bestätigt auch die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Sie wurden offenbar von den kurdischen SDF begleitet.

