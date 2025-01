Videotranskript lesen

Der Einschlag der Drohne ist deutlich zu erkennen. Es folgt eine Explosion, die Scheibe zerspringt. Doch viel mehr passiert nicht. Der gepanzerte Mannschaftstransportwagen aus US-Herstellung fährt weiter. Die Insassen bleiben unverletzt.



Es ist einer von vielen russischen Drohnenangriffen in der Region Donezk.



Der Osten der Ukraine ist weiter hart umkämpft. Erst am Samstag meldete Russland die Einnahme von Schewtschenko, einer Siedlung drei Kilometer entfernt vom wichtigen Knotenpunkt Pokrowsk.



Die Ukraine hält nach eigenen Angaben weiterhin die Stadt Kurachowe, inklusive des örtlichen Wärmekraftwerks.



Trotz hoher Verluste rückt Russland im Osten der Ukraine aber weiter vor. Der ukrainische Präsident Selenskyj räumte in der vergangenen Woche Probleme ein. Schuld daran seien vor allem fehlende Reserven der ukrainischen Armee.