Mehr gleichgeschlechtliche Ehen vor Trumps Amtseinführung

Dass insbesondere Angehörige der LGBTQ-Community ihre Rechte in Gefahr sehen, zeigt auch die deutlich angestiegene Zahl an gleichgeschlechtlichen Ehen, die kurz vor Trumps Amtseinführung geschlossen wurden, wie die "Washington Post" berichtet. Am Wochenende vor der Amtseinführung gab es Massenhochzeiten in Chicago, Minneapolis, Atlanta und im US-Bundesstaat Pennsylvania, bei denen zahlreiche gleichgeschlechtliche Paare in großen Zeremonien verheiratet wurden. Derzeit schützt ein Bundesgesetz diese Eheschließungen noch.

Anfang Januar kündigten die rechtsgerichteten Richter am US-Supreme-Court, Samuel Alito und Clarence Thomas allerdings an, das Urteil Obergefell gegen Hodges, auf dem das Bundesgesetz zur Anerkennung der gleichgeschlechtlichen Ehe beruht, überprüfen und gegebenenfalls neu beurteilen zu wollen.

"Sollten vorsichtig und wachsam sein"

Die ACLU fürchtet sogar noch einen weiteren Schritt. In einer Mitteilung erklärt die Bürgerrechtsorganisation, dass möglicherweise sogar das Urteil "Loving gegen Virginia" aus dem Jahr 1967 in Gefahr sei. Das Urteil kippte alle Gesetze, die Ehen zwischen Menschen verschiedener Ethnien verboten, und gilt heute als Meilenstein der Bürgerrechtsbewegung.

"Diejenigen, die sagen, dass 'Loving gegen Virginia' niemals aufgehoben wird, sollten vorsichtig und wachsam sein", heißt es in einer Mitteilung der ACLU. "Die Vereinigten Staaten haben eine lange Geschichte der Kriminalisierung, Überwachung und Kontrolle von schwarzen und braunen Familien und der Vermischung von Ethnien."

Aktivistin: "Denkt über einen Umzug in Sicherheit nach"

Die Aktivistin Jackie Singh warnt insbesondere trans Personen vor der zweiten Amtszeit Donald Trumps. In ihrem Post legt sie ihnen nahe, über einen zeitnahen Umzug in einen demokratischen Staat nachzudenken. "Denkt über einen Umzug in Sicherheit nach", heißt es in dem Post von Singh. Sie meint damit, dass trans Menschen in demokratische Staaten ziehen sollen, die ihre Rechte auch unter Präsident Trump schützen wollen.

Für alle, die sich den Ortswechsel nicht aus eigener Tasche finanzieren können, gibt es Hilfsfonds. So hat der Iowa Trans Mutual Aid Fund seit 2021 über 100.000 US-Dollar an Hilfen für trans Menschen ausgezahlt, Point of Pride zahlte allein im Jahr 2024 163.000 US-Dollar an Unterstützung an 117 US-Amerikaner.