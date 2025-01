Putin verliert sein Gesicht

Gaza-Waffenruhe ist in Kraft getreten

Kim Jong Un schickt Russland Kanonenfutter: Nordkoreanische Soldaten sprengen sich im Ukraine-Krieg selbst in die Luft, bevor sie in Gefangenschaft geraten. Wladimir Putins Gegenleistung dafür ist eine Gefahr für die koreanische Halbinsel.

Es sind immer noch sehr seltene Bilder, aber in den vergangenen Monaten sind Videos deutlich häufiger geworden. Ausländische Touristen besuchen Nordkorea, machen Busreisen durch das Land, sonnen sich am Strand oder essen abends in nordkoreanischen Restaurants.

Seitdem russische Urlauber unter strenger Bewachung der nordkoreanischen Führung in die Diktatur reisen dürfen, teilen sie ihre Videos in den sozialen Netzwerken. Damit geben sie westlichen Beobachtern teilweise ungewollt einen Einblick in die abgeschottete Autokratie.

Allein im Jahr 2024 sollen laut Angaben russischer Medien 1.500 russische Touristen Nordkorea besucht haben, Tendenz steigend. In ihre Nähe lässt die Diktatur sehr regimetreue Nordkoreanerinnen und Nordkoreaner, ihre Reiseführer sind Geheimdienstmitarbeiter. Die russischen Touristen erleben Propagandatouren, die Nordkorea möglichst modern darstellen sollen. Das bestätigen die Russinnen und Russen dann auch – ganz im Sinne der Kim-Diktatur – in ihren Videos.

Die Bilder sprechen aber auch eine andere Sprache: Besonders außerhalb von Pjöngjang ist eine unterernährte Bevölkerung zu sehen, mit Kohle betriebene Kraftwerke und kaum Verkehr auf den Straßen. Es sind auch Folgen der internationalen Sanktionen, die seit Jahrzehnten aufgrund des nordkoreanischen Atomprogramms verhängt wurden.

Doch der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine bot Diktator Kim Jong Un eine Chance, um diese Isolation zu überwinden. Kremlchef Wladimir Putin ist schwach und nicht einmal sein strategischer Partner China unterstützt Russland mit Waffen oder Soldaten. So ließ sich Nordkorea bereitwillig von Russland in den Krieg in Osteuropa ziehen.

International ist der Schulterschluss mit einem Paria wie Nordkorea ein drastischer Gesichtsverlust für Russland. Für Kim dagegen ist Putin einerseits ein Goldesel, der dringend benötigte Devisen ins Land bringt – russische Touristen müssen etwa in US-Dollar zahlen.

Andererseits ist die russische Gegenleistung für Nordkoreas Unterstützung massiv: Putin hilft Kim nicht nur aus der Isolation, sondern er möchte auch das nordkoreanische Militär modernisieren. Das wird zur Gefahr für die gesamte Region in Ostasien.

Nordkorea greift Russland unter die Arme

Im Zentrum der medialen Berichterstattung stehen oft die etwa 10.000 nordkoreanischen Soldaten, die offenbar von der russischen Militärführung hauptsächlich in der südrussischen Region Kursk eingesetzt werden. Es sind Schicksale, die in mehrfacher Hinsicht dramatisch sind.

Kims Truppen wussten angeblich nicht einmal, in welches Land sie gebracht wurden. Sie sind überfordert, schießen teilweise auf russische Stellungen. Und bevor sie in Gefangenschaft geraten, müssen sie sich selbst töten. Das tun sie teilweise, indem sie Granaten neben ihrem Kopf zünden.

Die nordkoreanische Diktatur hat Putin also Kanonenfutter geschickt, das die russische Armee kompromisslos verheizt. Die nordkoreanischen Soldaten haben im Prinzip keine Wahl, Befehle zu missachten. Denn in Nordkorea ist die Sippenhaft ein zentrales Machtinstrument der Führung und die Familien der Soldaten leben in stetiger Gefahr.