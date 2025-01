In der internationalen Politik gilt oft eine Faustregel: Je öfter ein Staats- und Regierungschef sich öffentlich zeigt, desto besser läuft es für ihn politisch. Die Auftritte von Kremlchef Wladimir Putin erhöhten sich erst wieder mit zunehmendem Erfolg seiner Armee im Ukraine-Krieg. Auch der künftige US-Präsident Donald Trump mischt sich seit seinem Wahlsieg in geopolitische Fragen ein, obwohl er sein Amt erst am 20. Januar antritt.

Ruhiger ist es hingegen um den chinesischen Staatschef Xi Jinping geworden. Jüngst gab es lediglich eine Neujahrsansprache, in der Xi noch einmal Putin seine Freundschaft versicherte und Taiwan mit einer "unvermeidbaren Wiedervereinigung" drohte. Doch was sind diese Worte tatsächlich wert? Danach hielt sich China in großen internationalen Fragen wieder bedeckt, und es ist kaum spürbar, dass die Volksrepublik in ihrem Selbstverständnis als Supermacht internationale Krisenpolitik betreiben möchte.