Ukrainische Brigade fällt bei erstem Fronteinsatz auseinander

11.32 Uhr: Zum zweiten Mal binnen eines Monats ist eine neugeformte Einheit der ukrainischen Armee an der Front bei Pokrowsk in Donezk auseinandergefallen. In diesem Fall ist die 157. mechanisierte Brigade betroffen, berichten der ukrainische Sender Hromadske und die US-Zeitung "Forbes". Die Einheit habe kein ausreichendes Training erhalten und sei trotzdem mit Pokrowsk an einen der am härtesten umkämpften Frontsektoren geschickt worden, berichtet ein Angehöriger eines betroffenen Soldaten bei Hromadske.