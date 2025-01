News folgen Artikel teilen

Ein hochrangiger ukrainischer Politiker wird entlassen. Erneut fällt eine neugeformte ukrainische Brigade nach kurzer Zeit auseinander. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Loading... Embed

Ukrainischer Vize-Verteidigungsminister entlassen

19.18 Uhr: Ein stellvertretender Verteidigungsminister der Ukraine ist nach Berichten über Streitigkeiten über unzureichende Waffenlieferungen entlassen worden. Auf Betreiben des ukrainischen Verteidigungsministers, Rustem Umjerow, wurde sein Vize Dmyjtro Klimenkow seiner Aufgaben entbunden, wie ein Sprecher am Dienstag erklärte. Dem vorausgegangen waren Medienberichte über Probleme im Verteidigungsministerium mit Waffenkäufen und -lieferungen, die zu Engpässen an der Front geführt haben sollen.

In der vergangenen Woche hatte Umjerow "unbefriedigende Ergebnisse" bei den Waffenlieferungen an die Armee kritisiert, die seit Monaten gegenüber den zahlenmäßig überlegenen und besser ausgerüsteten russischen Streitkräften zurückfällt. Zusätzlich äußerte der Verteidigungsminister Kritik an dem Büro für Verteidigungsbeschaffung, das im Mai 2022 gegründet worden war, um Militärausgaben zu optimieren und das Risiko für Korruption zu begrenzen.

Die Leiterin des Büros, Maryjna Basrukowa, wies ihrerseits die Anschuldigungen zurück und beklagte Druck seitens des Verteidigungsministeriums. Das erklärte am Dienstag, Basrukowas Vertrag werde nicht verlängert. Die Online-Zeitung "Ukrajinska Prawda" berichtete, infolge der Streitigkeiten sei "das System für Waffenkäufe praktisch zum Erliegen gekommen". Die Streitigkeiten "könnten das Land schutzlos machen", schrieb das Medium weiter.

Ukrainische Brigade fällt bei erstem Fronteinsatz auseinander

11.32 Uhr: Zum zweiten Mal binnen eines Monats ist eine neugeformte Einheit der ukrainischen Armee an der Front bei Pokrowsk in Donezk auseinandergefallen. In diesem Fall ist die 157. mechanisierte Brigade betroffen, berichten der ukrainische Sender Hromadske und die US-Zeitung "Forbes". Die Einheit habe kein ausreichendes Training erhalten und sei trotzdem mit Pokrowsk an einen der am härtesten umkämpften Frontsektoren geschickt worden, berichtet ein Angehöriger eines betroffenen Soldaten bei Hromadske.

Den Berichten zufolge hat die Einheit schon bei den ersten Gefechten mit russischen Truppen schwere Verluste erlitten – angeblich in Höhe von rund 40 Prozent der Truppenstärke. Der Brigadekommandeur Petro Chub weist diese Angaben zurück. Manche Soldaten sollen schon beim bloßen Anblick der Schützengräben bei Pokrowsk desertiert sein. Die verbliebenen Soldaten sollen nun anderen bereits bestehenden und erfahreneren Einheiten zugeordnet werden.

Eine normale Brigade der ukrainischen Armee besteht normalerweise aus rund 2.000 Soldaten. Die Brigaden mit den Nummern 150 bis 158 haben jedoch teils eine mehr als doppelt so große Mannstärke. Jene Einheiten wurden erst ab 2023 aufgestellt und bestehen fast ausnahmslos aus unerfahrenen Soldaten und Kommandeuren. Außerdem seien sie schlecht ausgestattet. Manche der Einheiten wurden im Ausland ausgebildet – so etwa die 155. mechanisierte Brigade, die Anfang des Monats auseinanderfiel. Mehr dazu lesen Sie hier.

Russland meldet Eroberung von Ortschaft im Gebiet Charkiw