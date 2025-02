Der Machtwechsel in Washington befeuert in Israel offenbar die Planungen für weitere Militärschläge gegen den Erzfeind Iran. Das geht aus einem aktuellen US-Geheimdienstdossier hervor, über das die "Washington Post" berichtet. Demnach könnte Israel schon in den kommenden sechs Monaten gegen die iranischen Atomanlagen in Fordo und Natanz losschlagen.