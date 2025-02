Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD): Am Montag wollen die europäischen Staats- und Regierungschef über ihren Beitrag für ein Friedenskontingent beraten. (Quelle: Daniel Karmann/dpa)

US-Präsident Trump will den Krieg in der Ukraine beenden. Nach einem Abkommen mit Moskau soll Europa offenbar eine Friedenstruppe aufstellen.

Die US-Regierung hat Deutschland und andere europäische Alliierte aufgefordert, mögliche Beiträge zu Sicherheitsgarantien für die Ukraine zu melden. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sollen die Länder angeben, wie viele Soldaten sie für eine Friedenstruppe oder Ausbildungsprogramme nach einem Ende des russischen Angriffskriegs in die Ukraine schicken könnten. Zudem soll es auch um Waffensysteme gehen und die Frage, was von den USA erwartet wird.

Um die Frage, was die Europäer zu einem möglichen Friedensdeal beitragen können, soll es nach Angaben von Diplomaten an diesem Montag auch bei einem Treffen von Bundeskanzler Olaf Scholz und anderen europäischen Staats- und Regierungschefs in Paris gehen.