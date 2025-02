Aktualisiert am 25.02.2025 - 07:08 Uhr

Aktualisiert am 25.02.2025 - 07:08 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Europäische Vertreter seien bei Verhandlungen um Frieden in der Ukraine willkommen, erklärt Wladimir Putin. Allerdings formuliert er eine Bedingung.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Teilnahme europäischer Vertreter an Friedensverhandlungen im Ukraine-Krieg als "essenziell" bezeichnet. Gleichzeitig erklärte Putin im russischen Staatsfernsehen, die Europäer könnten keinerlei Forderungen an Russland stellen.

Russland, das seit rund drei Jahren einen großangelegten Angriffskrieg gegen sein Nachbarland Ukraine führt, sei "all unseren Partnern dankbar, die (...) auf Frieden hinarbeiten", so Putin. "Die Europäer, aber auch andere Länder, haben das Recht und die Möglichkeit, teilzunehmen – und das respektieren wir."

Vor den Verhandlungen gehe es allerdings noch darum, Vertrauen aufzubauen – und das geschehe gerade zwischen den USA und Russland. Dies sei auch ausdrücklich eine Angelegenheit zwischen diesen beiden Ländern, so Putin. "Was haben die Europäer damit zu tun?"

Macron: "Ich glaube, das war ein Wendepunkt"

Kurz vor Putins Einlassungen hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nach einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump in Washington von "substanziellen Fortschritten" gesprochen. Es gebe konkrete Gespräche über einen Aktionsplan zum Erreichen eines dauerhaften Friedens, in den die Ukraine eingebunden werde, sagte Macron. Dabei gehe es um Sicherheitsgarantien sowohl der Europäer als auch der USA.

Positiv sei, dass Trump den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj kurzfristig treffen wolle, so Macron. "Ich glaube, das war heute ein Wendepunkt in unseren Diskussionen. Wir teilen Ihren Willen, Frieden zu schaffen", sagte der französische Staatschef an Trump gerichtet. "Frieden kann nicht die Kapitulation der Ukraine bedeuten", sagte Macron weiter. Er pochte auf einen "dauerhaften Frieden": "Wir wollen einen schnellen Deal, aber keinen fragilen Deal." Ein Waffenstillstand ohne Sicherheitsgarantien werde nicht halten.