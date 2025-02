Trotz Verbot in UN-Resolution: Nordkorea testet laut Staatsmedien erfolgreich seine Marschflugkörper. Es ist nicht der erste Einschüchterungsversuch sein Nachbarland.

Nordkorea hat seinen Staatsmedien zufolge in dieser Woche seine strategisch gelenkten Marschflugkörper getestet. Mit dieser Übung im Gelben Meer habe das Land seine "staatliche nukleare Abschreckung" demonstrieren wollen, berichtete die staatliche koreanische Nachrichtenagentur KCNA am Freitag. Demnach war Machthaber Kim Jong Un bei dem Teststart am Mittwoch anwesend.