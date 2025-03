Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bei seiner Fernsehansprache: "Die Entscheidung liegt immer in den Händen des Präsidenten der Republik". (Quelle: France Televisions)

CDU-Chef Friedrich Merz hatte angeregt, dass Frankreich seinen nuklearen Schutzschirm auch über Deutschland spannt. Die Idee kam offenbar gut an.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erwägt, verbündete Länder unter den Schutz der französischen Atomwaffen zu stellen. Frankreichs nukleare Abschreckung habe seit 1964 ausdrücklich immer eine Rolle bei der Wahrung des Friedens und der Sicherheit in Europa gespielt, sagte Macron am Abend in einer Fernsehansprache.