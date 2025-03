Ein Patriot-System des polnischen Militärs (Archivbild): Trump will wohl, dass die EU mehr an die Ukraine spendet. (Quelle: IMAGO/Dominika Zarzycka/imago)

Trump hat Selenskyj in einem Telefonat wohl Hilfe in puncto Luftabwehr zugesichert. Aus den USA soll die Unterstützung dabei aber nicht kommen.

Wie aus einem Protokoll des Weißen Hauses hervorgeht, hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Donald Trump am Mittwoch in einem Telefonat um weitere Luftabwehrsysteme gebeten – und von US-Präsidenten Donald Trump eine positive Antwort bekommen. Trump habe ihm zugesagt, "mit ihm zusammenzuarbeiten, um herauszufinden, was verfügbar ist, vor allem in Europa".