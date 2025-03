So realistisch: Angel-Simulator für Profis

Im Wahlkampf versprach Trump niedrigere Zinsen, aber die Notenbank Fed zieht nicht mit. Ökonomen loben das, doch Fed-Chef Powell ist längst angezählt.

US-Präsident Donald Trump hat viele Wünsche. Zu den neuesten Ideen gehört die Abschaffung des Bildungsministeriums (mehr dazu lesen Sie hier). Aber auch eine deutliche Senkung der Staatsausgaben steht auf der Liste, genauso wie Strafzölle für mehrere Partnerländer.

Die meisten davon erfüllt er sich als mächtigster Mann der Welt einfach selbst. Für viele weitere hat er mit Multimilliardär Elon Musk einen bereitwilligen Freund an seiner Seite, der als Leiter der Effizienzbehörde Doge rücksichtslos durchgreift.

Doch es gibt mindestens eine US-Institution, an der die beiden noch nicht vorbeikommen. Die Rede ist von der Notenbank Fed. Denn obwohl Trump seit Monaten auf eine Senkung des Leitzinses drängt, bleibt die Institution bei ihrer Linie.

Auch bei ihrer jüngsten Sitzung am Mittwoch tasteten die Währungshüter um Fed-Chef Jerome Powell den geldpolitischen Schlüsselsatz nicht an. Er liegt weiter in der Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent. Mehr dazu lesen Sie hier.

Das dürfte Trump nicht gefallen. Kurz vor der Entscheidung hatte er noch auf seiner Onlineplattform Truth Social für die Senkung des Zinssatzes plädiert. "Tun Sie das Richtige", schrieb er.

Notenbank verfolgt "keinen vorgegebenen Kurs"

Das tat die Fed dann aus ihrer Sicht auch und ließ alles so, wie es war. Die Notenbank verfolge "keinen vorgegebenen Kurs", sondern passe ihre Geldpolitik den Gegebenheiten an, betonte Powell in seinem späteren Statement.

Die Fed hatte im September angesichts der gesunkenen Inflation und eines stabilen US-Arbeitsmarktes mit Zinssenkungen begonnen und den Leitzins dann schrittweise um insgesamt einen vollen Prozentpunkt reduziert. Ende Januar legte sie eine Pause ein, obwohl der US-Präsident Trump sie zu einer "unverzüglichen" Zinssenkung aufgefordert hatte. Der Grund für die Richtungsänderung ist Trumps Politik, die seit Amtsantritt bei vielen Firmen zu Unsicherheiten führt.

Experte: "Die Fed sollte standhaft bleiben"

Verschiedene Wirtschaftsexperten lobten deswegen Powells Vorgehen. Michael Heise von der Vermögensverwaltung HQ Trust sagte: "Angesichts der widersprüchlichen Signale bei Konjunktur und Inflation war es richtig, dass die Fed sich entschieden hat, Kurs zu halten und eine Zinspause einzulegen."

Ähnlich äußert sich Bastian Hepperle von der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank: "Die Fed sollte standhaft bleiben und nicht den Zinssenkungsforderungen Trumps nachgeben."

Die große Sorge der Ökonomen und Wirtschaftsvertreter ist ein Abkühlen der amerikanischen Konjunktur. Zuletzt schwankte die Inflationsrate. Die Preissteigerungen seien zu "einem guten Teil" auf die Zollpolitik von Präsident Trump zurückzuführen, sagte Powell.

Die Aussicht auf Zölle gegen verschiedene Staaten verunsichert darüber hinaus. Gerade auch weil Trump seine Ankündigungen immer wieder revidiert, teilweise ausgesetzt und dann doch wieder erneuert hatte. In seiner Erklärung vom Mittwoch betonte der US-Präsident wieder, dass der 2. April ein "Befreiungstag" für die US-Wirtschaft sein werde. Ab diesem Tag sollen die von ihm angedrohten gegenseitigen Zölle gelten. Dabei sollen Waren, die aus einem Land in die USA eingeführt werden, genauso hoch besteuert werden wie US-Produkte, die in dieses Land ausgeführt werden.