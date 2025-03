Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Sieht so der Griff nach Grönland aus? J. D. Vance verbrachte mehr Zeit im Flugzeug als auf der Insel. Trotzdem hinterlässt sein Blitzbesuch geopolitische Spannungen. Über eine neue Eiszeit zwischen den USA und Europa.

Bastian Brauns berichtet aus Washington

Der amerikanische Vizepräsident saß länger im Flugzeug, als er schließlich auf der Insel blieb. Nach fast sechs Stunden Flugzeit mit der Air Force Two hielt sich J. D. Vance für nur drei Stunden in Grönland auf. Gemeinsam mit seiner Frau Usha und seiner Delegation, zu der auch Trumps diplomatische Allzweckwaffe Steve Witkoff gehörte, landete Vance gegen 13 Uhr Ortszeit auf der US-Militärbasis Pituffik. Gegen 16 Uhr hob die Maschine auch schon wieder Richtung Washington ab.

Vance: "Der Präsident hat gesagt, wir brauchen Grönland"

Jetzt aber legte der Vizepräsident in Grönland und auch der Präsident in Washington noch einmal nach. Als J. D. Vance von Reportern gefragt wurde, ob er auch denke, dass die USA die dänische Insel in der Arktis besitzen sollte, antwortete er: "Der Präsident hat gesagt, wir brauchen Grönland, und ich denke, wir müssen die Sicherheit Grönlands ernster nehmen." Es sind Aussagen, die bei Russland-Experten die Alarmglocken schrillen lassen. Denn sie würden an die Argumentation Putins erinnern, bevor er die Krim annektierte.

Vance fuhr fort: Man könne diesen Ort nicht einfach ignorieren. Und man könne auch die Wünsche des Präsidenten nicht einfach ignorieren. "Aber vor allem", so Vance, "können wir nicht die russischen und chinesischen Übergriffe auf Grönland ignorieren." Dann griff Vance den dänischen Verbündeten frontal an: "Unsere Botschaft an Dänemark ist ganz einfach: Sie haben für die Menschen in Grönland keine gute Arbeit geleistet."

Flankiert wurden die Aussagen von einem Propaganda-Video, das Donald Trump auf der Plattform X verbreitete. Darin bekräftigt eine Sprecherstimme, dass Grönland ähnlich wie einst im Zweiten Weltkrieg vor den deutschen Nazis auch heute von den USA beschützt werden müsse. Man sei auch damals nicht zur Eroberung, sondern zum Schutz gekommen. Die aktuellen Bedrohungen aber, in Zeiten von schmelzendem Eis, würden eben China und Russland heißen. Das Video in englischer Sprache sehen Sie hier:

Was aber ist dran an diesen amerikanischen Aussagen, die auf die Europäer und im Speziellen auf die Dänen und die Grönländer beinahe imperialistisch anmuten? Denn niemand hat die USA gebeten, die Kontrolle über die dänische Insel so wie einst im Zweiten Weltkrieg zu übernehmen.

NATO-Mitgliedschaft und US-Schutz

Irritierend klingt die Aussage von J. D. Vance, dass Grönland besser unter den amerikanischen Schutzschirm kommen solle, gepaart mit der wiederholten Attacke, Dänemark würde einen schlechten Job machen, wenn es um die Sicherheit der Insel geht. Denn Fakt ist: Da Grönland zu Dänemark gehört, fällt es unter das Nato-Bündnis und profitiert somit von den kollektiven Verteidigungsvereinbarungen, einschließlich des Schutzes durch die Vereinigten Staaten.

Die autonome Region innerhalb des Königreichs Dänemark hat in der Tat eine enorme strategische Bedeutung in der Arktis. Und darum unterhalten die USA dort bereits eine Militärpräsenz auf der Pituffik Space Base (der ehemaligen Thule Air Base). Es geht hier um Raketenwarnungen, Raketenabwehr, aber auch um Weltraumüberwachung, sowohl für die USA als auch für die Nato.

Dänemarks militärische Präsenz gilt als unzureichend