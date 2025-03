Kurz darauf ließ Putin Mark Foley, eine ohne Begründung in Moskau festgehaltene amerikanische Geisel, frei. Wenige Tage später tat Lukaschenko in Belarus dasselbe mit einer weiteren amerikanischen Geisel. Danach lobte Putin Trumps "gesunden Menschenverstand" – eine Formulierung, die Trump ebenfalls schon oft in seinem Wahlkampf verwendete. Für die meisten Amerikaner ist gesunder Menschenverstand natürlich eine Selbstverständlichkeit. Trump hat das nicht erfunden. Dass Putin ihn zitiert, ist für Trump aber wieder ein Beweis, wie gut er sich mit ihm verstehen würde. Auf diese Weise spielt Putin mit Trumps Ego. Man könnte eine lange Liste von Dingen aufstellen, die Putin tut, um Trump in seine Richtung zu lenken, und Trump merkt nicht einmal, was er da tut. In Wahrheit holt er Putin aus der Isolation.