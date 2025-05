BKK Firmus durch doppelte Erhöhung in der Kritik

Im April folgte jedoch der nächste Schritt: Die BKK Firmus hob den Beitrag zum 1. Mai 2025 auf 2,18 Prozent an. Zwar bleibt sie damit weiterhin die günstigste Kasse unter den gesetzlichen, doch der Vorsprung auf die Konkurrenz ist fast verschwunden. Die HKK liegt mit 2,19 Prozent Zusatzbeitrag knapp dahinter, auch die Audi BKK (2,40 Prozent) oder die Techniker Krankenkasse (2,45 Prozent) bleiben unter dem durchschnittlichen Zusatzbeitrag.

Verspätete Krankenhausrechnungen belasten

BKK-Firmus-Chef Dirk Harrer weist die Vorwürfe entschieden zurück. Er verweist auf massive Nachforderungen aus dem Vorjahr: "Erst im Januar und Februar 2025 seien erhöhte Krankenhausrechnungen für das Jahr 2024 eingegangen", erklärt er im Interview mit "Finanztip". Auch die BKK Firmus sei von der außerplanmäßigen Belastung der gesetzlichen Krankenversicherung in Höhe von mehr als 600 Millionen Euro betroffen gewesen.

Trotz dieser schwierigen Lage sei es gelungen, weiterhin den branchenweit günstigsten Zusatzbeitrag anzubieten. Die Kasse habe sich auf das Wachstum vorbereitet und Prozesse optimiert. "Natürlich belastet ein so starker Anstieg auch die Organisation, aber wir haben in den letzten sechs Wochen über 250 neue Arbeitsverträge abgeschlossen und bauen den Service weiter aus", betont Harrer.

Vielfalt statt Einheitsversicherung

Harrer weist auch auf strukturelle Probleme im System hin. In Deutschland gibt es über 90 gesetzliche Krankenkassen – jede mit eigener Verwaltung, eigenem Apparat und eigenen Kosten. "Ich glaube, dass eine weitere kleine Verdichtung okay wäre, aber eine komplette Einheitsversicherung ist schädlich. Wir brauchen einen Wettbewerb", so Harrer.