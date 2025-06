Newsblog zur Lage in Nahost Israels Verteidigungsminister droht: "Dann wird Teheran brennen"

Von t-online Aktualisiert am 14.06.2025 - 11:34 Uhr

Player wird geladen Im Video: Hier schlagen Raketen in Tel Aviv ein. (Quelle: t-online)

Israel droht dem Iran mit schweren Konsequenzen. Der Iran meldet eine neue israelische Angriffswelle. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Israels Verteidigungsminister droht Iran mit schweren Konsequenzen

Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz hat dem Iran und seinem obersten Führer Ali Khamenei bei weiteren Angriffen auf zivile Gebiete im Land mit schweren Konsequenzen gedroht. "Falls Khamenei weiter Raketen auf die israelische Zivilbevölkerung abgefeuert, wird Teheran brennen", sagte Katz nach einer Besprechung mit dem Generalstabschef laut Mitteilung.

Katz fügte angesichts der iranischen Angriffe in der Nacht hinzu: "Der iranische Diktator macht die Bevölkerung des Irans zu Geiseln und zeigt, dass sie, vor allem die Einwohner Teherans, einen hohen Preis für den verbrecherischen Schaden zahlen werden, der den israelischen Bürgern zugefügt wurde."

Iran droht USA, Großbritannien und Frankreich bei Hilfe für Israel

Der Iran hat die USA, Großbritannien und Frankreich davor gewarnt, Israel bei der Abwehr iranischer Angriffe zu unterstützen. Andernfalls würde die Islamische Republik deren Stützpunkte und Schiffe in der Region ins Visier nehmen, berichten iranische Staatsmedien. Dies gelte für den Fall, dass diese Länder versuchen würden, die iranischen Angriffe auf Israel zu stoppen.

Israels Nachbarländer öffnen Luftraum wieder

Nach den nächtlichen Angriffswellen zwischen Israel und dem Iran haben Jordanien, der Libanon und Syrien ihre Lufträume für den zivilen Luftverkehr wiedereröffnet. Der jordanische Luftraum sei seit 7.30 Uhr (Ortszeit) wiedereröffnet, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Petra.

Das libanesische Verkehrsministerium erklärte den Luftraum ab 10 Uhr als wiedereröffnet. Die syrische Staatsagentur Sana erklärte am Vormittag, dass der Luftraum wiedereröffnet sei. Alle drei Länder hatten sich zu einer Schließung infolge der Eskalation zwischen Israel und dem Iran entschieden. Die irakischen Behörden gaben indessen bekannt, dass die Schließung des eigenen Luftraums bis 13 Uhr (Ortszeit) verlängert wurde.

Drei Monate altes Baby in Israel aus Trümmern gerettet

Israelische Rettungskräfte haben nach den iranischen Raketenangriffen in der Nacht einem Medienbericht zufolge ein drei Monate altes Baby aus den Trümmern eines Hauses in der Nähe von Tel Aviv lebend geborgen. Wie das Nachrichtenportal "Walla" berichtete, wurde das Gebäude in der Stadt Rischon Lezion südlich der Küstenmetropole Tel Aviv direkt von einer iranischen Rakete getroffen. Rettungskräfte eilten zu dem Haus, um Menschen zu retten.

"Ich nahm es auf den Arm und gab es dem ersten Polizisten, den ich sah, und begann dann, alle anderen Familienmitglieder herauszuholen", zitierte "Walla" Idan Chen von der Feuerwehr. Während des Einsatzes seien noch weitere Menschen – darunter die Eltern des Babys – in dem getroffenen Gebäude eingeschlossen gewesen. Medien veröffentlichten Bilder aus Rischon Lezion – mehrere schwerbeschädigte Gebäude sind darauf zu sehen.

Teilnahme des Iran an Atomgesprächen mit den USA am Sonntag noch unklar

Angesichts der israelischen Angriffe auf den Iran ist die Teilnahme des Landes an der für Sonntag geplanten nächsten Runde der Atomgespräche mit den USA in Oman offen. "Es ist noch unklar, welche Entscheidung wir für Sonntag treffen werden", zitierte die iranische Nachrichtenagentur Irna den iranischen Außenministeriumsprecher Esmail Bakaei am Samstag.

Am Sonntag sollte nach bisheriger Planung in der omanischen Hauptstadt Maskat die sechste Runde der Gespräche zwischen den USA und dem Iran über ein neues Atomabkommen stattfinden. Die Vereinigten Staaten hoffen offenbar, dass die Gespräche trotz der Eskalation zwischen Israel und dem Iran stattfinden können, wie die Nachrichtenagentur AFP aus US-Regierungskreisen erfuhr. Demnach besteht "noch die Absicht, am Sonntag Gespräche zu führen".

Oman setzt Bemühungen zu Deeskalation in Nahost fort