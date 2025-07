Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Deutschland will aufrüsten – und damit vor allem Russland abschrecken. Dazu plant die Bundesregierung den Kauf eines neuen US-Waffensystems, das schon China in Unruhe versetzt hat.

Erstmals seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump ist Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Montag in die USA gereist. Auf seiner Agenda stand dabei auch ein Treffen mit seinem Amtskollegen Pete Hegseth. Vor seiner Reise ließ Pistorius von seinem Ministerium das Ziel der USA-Reise erklären: "Direkte und persönliche Abstimmung" mit Hegseth. Doch mit leeren Händen wollte der SPD-Politiker offensichtlich nicht nach Deutschland zurückkehren.

Der Deal mit den USA ist noch nicht abgeschlossen. Pistorius bekundete in Washington lediglich den deutschen Wunsch, das Typhon-System zu erwerben. Dieser Wunsch kommt nicht von ungefähr, denn der Raketenwerfer könnte in der Tat Fähigkeitslücken der Bundeswehr und anderer europäischer Streitkräfte schließen. Der mögliche Erwerb gilt vor allem als Zeichen der Abschreckung an Russland – denn damit rückt sogar die Hauptstadt Moskau in die Reichweite deutscher landbasierter Waffensysteme.

Bis zu 2.000 Kilometer Reichweite

Aktuell lassen sich zwei Waffentypen aus US-Produktion mit dem Typhon-System abfeuern: Raketen des Typs SM-6, die entweder gegen Fluggeräte oder Schiffe eingesetzt werden können, sowie Tomahawk-Marschflugkörper. Letztere haben eine Reichweite von bis zu 2.000 Kilometern, die SM-6 fliegen bis zu knapp 500 Kilometer weit. Perspektivisch soll das System mit einer US-Hyperschallwaffe bestückt werden können, die sich jedoch bislang nur in der Entwicklung befindet.

Noch verfügt die Bundeswehr über keine der Waffen, die USA wollen jedoch ab 2026 SM-6 und Tomahawks zeitweise in Deutschland stationieren. Das deutet darauf hin, dass schon ab kommendem Jahr hierzulande Typhon-Systeme stehen könnten. Die Tomahawk-Marschflugkörper können mit nuklearen Sprengköpfen bestückt werden.

Im Juli 2024 haben Frankreich, Deutschland, Italien und Polen das gemeinsame Rüstungsprojekt European Long-Range Strike Approach (ELSA) gestartet. Später schlossen sich Schweden und Großbritannien an. Noch steckt das Projekt in den Kinderschuhen. Am Ende soll jedoch laut ersten Berichten die Entwicklung eines landbasierten Marschflugkörpers mit bis zu 2.000 Kilometern Reichweite stehen. Bis eine solche Waffe in Dienst gestellt wird, können viele Jahre vergehen. Bis dahin soll Typhon die Fähigkeitslücke überbrücken.

USA wollen noch nachbessern

Das Typhon-System besteht aus einem Einsatzzentrum und mehreren Abschussrampen, die jeweils vier Raketen führen. Die Anlagen sind auf Lkw montiert, sodass sie ein hohes Maß an Mobilität haben. Das komplette System ist so konzipiert, dass es in ein Transportflugzeug des Typs C-17 Globemaster passt. Perspektivisch soll das System jedoch kleiner werden, um den Transport insgesamt zu vereinfachen.