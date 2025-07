"Markus Lanz"-Gäste heute: Name verblüfft

15.07.2025

Selenskyj und Trump (Archivbild): Das Verhältnis der beiden hat sich gebessert, (Quelle: Ukraine Presidency/Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa/dpa-bilder)

Donald Trump soll den ukrainischen Präsidenten zu Angriffen auf Moskau und St. Petersburg ermutigt haben. Laut "Financial Times" verfolge Trump damit eine Strategie, Russland durch Schmerzen an den Verhandlungstisch zu bringen.

US-Präsident Donald Trump hat einem Medienbericht zufolge die Ukraine zu Angriffen tief in russischem Gebiet ermutigt. Trump soll Selenskyj bei einem Telefonat Anfang Juli gefragt haben: "Wolodymyr, kannst du Moskau angreifen? ... Kannst du auch Sankt Petersburg angreifen?" Das berichtet die "Financial Times" unter Berufung auf Insider. Laut dem Bericht habe Selenskyj geantwortet: "Auf jeden Fall. Wir können, wenn du uns die Waffen gibst." Eine Stellungnahme des Weißen Hauses liegt zunächst nicht vor.

Das Gespräch zwischen Trump und Selenskyj soll nach einem Telefonat Trumps mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin stattgefunden haben, das Trump als "schlecht" beschrieb. Zwei mit dem Gespräch vertraute Personen berichteten der "Financial Times", dass Trump seine Unterstützung für eine Strategie signalisiert habe, die darauf abzielt, "den Russen Schmerz zuzufügen". So solle Russland an den Verhandlungstisch gezwungen werden.

Trump will derweil trotz seiner Enttäuschung über die Ergebnisse der bisherigen Gespräche die Verhandlungen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nicht aufgeben. "Ich bin von ihm enttäuscht, aber ich habe mit ihm noch nicht abgeschlossen", sagt Trump dem britischen Sender BBC. Man führe ein gutes Gespräch und sei kurz vor einer Einigung, "und dann reißt er ein Gebäude in Kiew nieder", fügte Trump als Bekräftigung seiner Kritik an Putin hinzu.