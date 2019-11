Wegen Kritik an Syrien-Offensive

Erdogan attackiert Macron: "Lass deinen eigenen Hirntod überprüfen"

29.11.2019, 15:09 Uhr | AFP

Der Ton im Vorfeld des Nato-Gipfels ist scharf. Nach der Kritik des französischen Präsidenten an der türkischen Militäroffensive wurde Erdogan jetzt persönlich. Macron reagierte streng.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat den französischen Staatschef Emmanuel Macron wegen dessen Kritik an der türkischen Syrien-Offensive heftig attackiert. "Lass zuerst deinen eigenen Hirntod überprüfen", sagte Erdogan am Freitag in einer Rede an Macron gewandt. Frankreichs Staatschef hatte in einer umstrittenen Äußerung der Nato unter anderem wegen der Offensive der Türkei gegen kurdische Milizen in Nordsyrien den "Hirntod" attestiert.

Erdogan sagte nun, "solche Äußerungen passen nur zu Leuten deiner Art, die im Zustand des Hirntods sind". Erdogan will kommende Woche am Nato-Gipfel in London teilnehmen. Im Vorfeld ist ein Treffen mit Macron, Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem britischen Premier Boris Johnson zum türkischen Einmarsch in Syrien geplant. Paris bestellte nach Erdogans Äußerungen am Freitag den türkischen Botschafter in Frankreich ein.





Der Einsatz gegen die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) war bei den Nato-Partnern auf breite Kritik gestoßen.