Inhaftiert in Belarus

EU-Staatchefs verlangen Freilassung von Roman Protassewitsch

25.05.2021, 17:10 Uhr | dpa, t-online

Die Sorgen um Roman Protassewitsch wachsen. Jetzt fordern die EU-Staatschefs die sofortige Freilassung des Journalisten und seiner Partnerin aus belarussischer Haft.



Die Staatschefs der EU haben die sofortige Freilassung des in Belarus inhaftierten Bloggers Roman Protassewitsch gefordert. Das teilten die Mitglieder des Europäischen Rats im Abschlussdokument des EU-Gipfels in Brüssel mit. Außenminister Heiko Maas (SPD) kündigte eine harte Reaktion auf die Festnahme an. "Jedem Diktator der mit derlei Gedanken spielt, muss klar gemacht werden, dass es dafür einen bitteren Preis zu zahlen gibt", sagte Maas.

Belarus hatte am Sonntag eine Ryanair-Maschine auf dem Weg von Athen nach Vilnius unter dem Vorwand einer Bombendrohung und mit einem Kampfjet zur Zwischenlandung in Minsk gezwungen. Dort wurden der in Polen und Litauen im Exil lebende Oppositionelle Protassewitsch und seine aus Russland stammende Freundin Sofia Sapega festgenommen.



Sorgen um Zustand von Roman Protassewitsch



Am Montag vereinbarten die EU-Staaten die Sperrung des Luftraums für Flugzeuge aus Belarus sowie ein Landeverbot auf EU-Flughäfen. Dadurch soll das autoritär regierte Belarus vom europäischen Luftverkehr abgeschnitten werden. Zahlreiche Fluggesellschaften, darunter die Lufthansa, Air France, KLM, SAS und AirBaltic, wollen den belarussischen Luftraum bis auf Weiteres meiden. Die Ukraine entschied, den Flugverkehr mit dem Nachbarland einzustellen.

Die Staats- und Regierungschefs der EU hätten "zusätzliche Sanktionen gegen Einzelpersonen beschlossen, die an dieser Entführung beteiligt waren", sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Auch Unternehmen, "die dieses Regime finanzieren", sollten sanktioniert werden können.

Ein angebliches Geständnis von Protassewitsch, das vom belarussischen Staatsfernsehen veröffentlicht wurde, löste Sorgen um den Gesundheitszustands des Journalisten aus.