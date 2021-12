Neue französische Bewegung

Schlägerei bei Auftritt von Rechtspopulist Zemmour

06.12.2021, 01:49 Uhr | dpa

Bei einer Wahlkampfveranstaltung in Frankreich gab es Zusammenstöße zwischen Rechtsextremisten und Demonstranten. Auslöser war ein Auftritt des extremen Publizisten Éric Zemmour.

Bei einem Auftritt des für die Präsidentschaftswahl in Frankreich kandidierenden extrem rechten Publizisten Éric Zemmour ist es zu Tumulten und Protesten gekommen. Gegner strömten am Sonntag vor die Veranstaltungshalle in Villepinte bei Paris, wo ein Polizeiaufgebot Gegendemonstranten auf Abstand hielt, wie auf Fernsehbildern zu sehen war.



Mehr als 10.000 Anhänger des Extremisten versammelten sich in der Messehalle, wo Zemmour den Namen seiner neuen Bewegung "Reconquête" (Wiedereroberung) bekannt gab. Frankreich stehe am Abgrund und die Franzosen seien in ihrer Existenz bedroht, ein "Kampf größer als wir" sei zur Rettung nötig, sagte Zemmour.

Im Saal flogen Fäuste und Stühle

Wie die Organisation SOS Rassismus am Abend mitteilte, wurden Mitglieder bei einer Protestaktion im Saal angegriffen und teils verletzt. Videobilder zeigten tumultartige Szenen, bei den Fäuste und Stühle flogen und die Gegendemonstranten herausgedrängt wurden.



Eine der Beteiligten stand im Anschluss mit blutverschmiertem Kopf vor einer Kamera vor dem Gebäude. In Paris selber demonstrierten rund 2.200 Menschen gegen Zemmour, ohne dass es zu Zwischenfällen kam. Zemmour wurde schon mehrfach wegen rassistischer Äußerungen verurteilt.