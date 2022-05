Live: Scholz und Macron äußern sich zum Ukraine-Krieg

Die AbhĂ€ngigkeit in Europa von russischen Energien mĂŒsse begrenzt werden, militĂ€rische Kooperation in der Union ausgebaut werden, so Macron. Beides mĂŒsse weiter beschleunigt werden. Diese Themen wolle er an diesem Abend mit Scholz besprechen. Auch um die Sicherung der weltweiten ErnĂ€hrungssicherheit, die durch den russischen Angriffskrieg gefĂ€hrdet sei, gehe es. Zum Ende des Statements betonte Macron die Freundschaft zwischen den beiden LĂ€ndern.

Von einem Journalisten in der anschließenden Fragerunde auf Putins Rede bei den heutigen Feierlichkeiten in Russland zum Ende des Zweiten Weltkrieges angesprochen, merkte der französische PrĂ€sident an: Der heutige Tag sei nicht durch eine wörtliche Eskalation Putins gekennzeichnet gewesen, doch das sei nicht ausreichend. Es gehe darum, dass es einen Waffenstillstand geben und sich Russland aus der Ukraine zurĂŒckziehen mĂŒsse, so Macron. Auch der deutsche Bundeskanzler betonte, dass die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine ĂŒber einen möglichen Frieden wieder aufgenommen werden mĂŒssen. Dabei sei klar, dass es nicht möglich sei, "sich vorzustellen, dass die Ukraine einen Diktatfrieden akzeptiert", so Scholz.