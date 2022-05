Finnland will Mitglied der Nato werden. Das Land werde einen entsprechenden Antrag zur Aufnahme in die Milit├Ąrallianz stellen, teilten der finnische Pr├Ąsident Sauli Niinist├ und Regierungschefin Sanna Marin am Sonntag in Helsinki mit. Das finnische Parlament muss dem Schritt noch zustimmen, eine Mehrheit gilt aber als sicher. Niinist├ sprach am Sonntag mehrfach von einem "historischen Tag" f├╝r das skandinavische Land. "Ein neues Zeitalter beginnt", so der Pr├Ąsident.