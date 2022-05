Erdo─čan wei├č aber auch, dass die Bedrohung durch Putin so gro├č ist, dass er den Preis f├╝r seine Zustimmung in die H├Âhe treiben kann ÔÇô und die westlichen Nato-Partner ihn wahrscheinlich bezahlen werden.

Erdo─čan hat alle Tr├╝mpfe in der Hand

Aber die t├╝rkische Regierung fordert noch mehr, und das ist vor allem ein Signal an die eigene Bev├Âlkerung. Erdo─čan will sich vom Westen nichts gefallen lassen, das kommt in seinen konservativen W├Ąhlerschichten besonders gut an und ist f├╝r den angeschlagenen Pr├Ąsidenten ein Jahr vor der n├Ąchsten Wahl wichtig.