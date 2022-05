Bidens knappe S├Ątze in Tokio legen den Schluss nahe, dass die USA anders als im Fall der Ukraine vorgehen k├Ânnten. Dass sie also nicht nur Waffen zur Selbstverteidigung liefern, sondern auch selbst milit├Ąrisch eingreifen, was Biden im Ukraine-Krieg von vornherein ausgeschlossen hat.

"Starke Unzufriedenheit"

Die "Stachelschwein"-Strategie

Seit dem russischen Ukraine-Feldzug dr├Ąngen US-Vertreter die Regierung in Taipeh, sich mit Waffen "made in America" gegen eine Invasion von See auszustatten, berichtete k├╝rzlich die "New York Times". In Washington fordern Politiker, Taiwan zu einem "Stachelschwein" hochzur├╝sten, um so China abzuschrecken.