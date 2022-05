UN-Kommissarin vermeidet klare Worte bei China-Besuch

Menschenrechtler: Propaganda-Reise f├╝r China

Bachelet rief die chinesischen Beh├Ârden auf, "willk├╝rliche und wahllose" Ma├čnahmen in Xinjiang zu vermeiden. Zugleich erkannte sie aber den Schaden durch "gewaltsame extremistische Taten" an. Ihr sechst├Ągiger Besuch in der Volksrepublik sei eine Gelegenheit gewesen, in "Offenheit" mit den chinesischen Beh├Ârden wie auch mit Vertretern der Zivilgesellschaft und Intellektuellen zu sprechen, sagte Bachelet.