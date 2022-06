G7: Vom Kamingespräch zum weltweit beachteten Gipfeltreffen

Elmau 2015 war der friedlichste G7-Gipfel von allen

So alt wie die G7 ist auch die Kritik an dem Format, vor allem an der exklusiven Zusammensetzung aus reichen LĂ€ndern. Seit den 90er-Jahren gab es regelmĂ€ĂŸig große Proteste der globalisierungskritischen Bewegung gegen die Treffen. Beim G8-Gipfel in Genua im Juli 2001 eskalierte die Situation: Der Demonstrant Carlo Giuliani wurde von einem Polizisten erschossen, Hunderte Menschen wurden verletzt. Wegen ihres brutalen Vorgehens gegen Demonstranten wurden 15 von 45 angeklagten Polizisten spĂ€ter verurteilt.