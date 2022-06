G7-Gipfel: Olaf Scholz stand allein im Regen – mächtig ohnmächtig

Am Ende stand Olaf Scholz allein im Regen. Der US-Präsident war längst abgeflogen. Und nun war es am Bundeskanzler, dem Vorsitzenden der G7, den Weg nach vorn zu weisen.

Doch Scholz, in diesem Moment so etwas wie das Sprachrohr des Westens, musste sich auf Durchhalteparolen reduzieren. Er sagte: "Wir werden weiter die wirtschaftlichen und politischen Kosten für Präsident Putin und sein Regime hochhalten und in die Höhe treiben." Man müsse "zusammenzustehen, auch auf der langen Strecke, um die es hier sicherlich noch gehen wird." In der Ferne grollte der Donner.