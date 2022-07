Bericht: China droht USA wegen möglicher Taiwan-Reise

China verstärkt einem Medienbericht zufolge seine Warnungen an die US-Regierung wegen eines möglichen Taiwan-Besuchs der amerikanischen Demokratin Nancy Pelosi. Die "Financial Times" (FT) berichtet am Samstag unter Berufung auf sechs mit der Angelegenheit vertraute Personen, dass China mit eventuellen militärischen Maßnahmen drohe, sollte die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses auf die autonom regierte Insel reisen. Das US-Außenamt wollte sich nicht dazu äußern.

Kritik an Tschechien wegen Besuch aus Taiwan

Bereits am Donnerstag hatte die chinesische Führung Tschechien scharf kritisiert, nachdem der taiwanische Parlamentspräsident You Si-kun die Hauptstadt Prag besucht hatte. Mit der Einladung des – so wörtlich – "verbissenen Separatisten" würden die Grundlagen der tschechisch-chinesischen Beziehungen untergraben, warnte die Botschaft der Volksrepublik in Prag am Mittwoch. Der EU-Mitgliedstaat müsse aufhören, "falsche Signale" auszusenden. "Wir haben Interesse an normalen Beziehungen mit China, aber wir sind ein souveränes Land", hatte der tschechische Ministerpräsident Petr Fiala entgegnet.