Moskau: Haben Waffenruhe vermittelt

Der armenische Ministerpräsident Paschinjan hat in der Nacht zu Dienstag nach Angaben seiner Regierung mit dem Präsidenten der Schutzmacht Russland , Wladimir Putin , telefoniert. Er und Putin vereinbarten demnach, in Kontakt zu bleiben.

Nach Angaben des Außenministeriums in Moskau hat Russland in der Zwischenzeit eine Waffenruhe vermittelt. Russland erwarte, dass sich die beiden Seiten an die um 08.00 Uhr MESZ in Kraft getretene Abmachung hielten, erklärte das Ministerium.