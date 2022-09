Moskau: Haben Waffenruhe vermittelt

Der armenische Ministerpräsident Paschinjan hat in der Nacht zu Dienstag nach Angaben seiner Regierung mit dem Präsidenten der Schutzmacht Russland , Wladimir Putin , telefoniert. Er und Putin vereinbarten demnach, in Kontakt zu bleiben.

Auch das armenische Online-Portal "Civilnet" berichtete unter Berufung auf das armenische Verteidigungsministerium, dass es am Dienstag weiterhin Kämpfe entlang der Grenze gebe. "Der Gegner setzt weiterhin Artillerie, Mörser, Drohnen und schwerkalibrige Schusswaffen in Richtung Vardenis, Sotk, Artanish, Ishkhanasar, Goris und Kapan ein und zielt dabei sowohl auf militärische als auch auf zivile Infrastruktur", heißt es dort weiter.

Armeniens Ministerpräsident Nikol Paschinjan sagte russischen Medienberichten zufolge im Parlament, die Kämpfe würden zwar mittlerweile weniger intensiv ausgefochten, sie hielten aber in einigen Gegenden noch an.

OSZE bietet sich als Vermittler an

Indes hat die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) das sofortige Ende der militärischen Eskalation gefordert. Polen als derzeitiges Vorsitzland der OSZE stehe auch weiterhin bereit, an einer dauerhaften Lösung zwischen den Konfliktparteien im Südkaukasus mitzuwirken, schrieb das polnische Außenministerium am Dienstag auf Twitter. OSZE-Generalsekretärin Helga Schmid betonte in Wien, dass weitere Todesfälle und Verletzungen vermieden werden müssten.