Aber reicht das, um etwas zu verändern?

Dornblüth: Es ist ein Anfang. Wir müssen uns bewusst machen, dass jegliche Veränderung in Russland nur von innen kommen kann. Die Exil-Medien schaffen es, in die Gesellschaft hineinzuwirken. Das Portal "verstka" berichtete im Herbst 2022 als Erstes darüber, dass massenhaft neu mobilisierte Soldaten in der Ostukraine gefallen waren. Auf einen Schlag bekam das Portal dadurch 20.000 neue Follower in den sozialen Medien.

Die werden aber wohl nicht alle Regimekritiker sein.

Dornblüth: Es waren auch Angehörige von Soldaten darunter, die einfach objektiv informiert werden wollten. Wenn diese Leute noch nicht komplett von der staatlichen Propaganda verdorben sind, lässt sich vielleicht etwas erreichen. Deswegen ist es für den Westen wichtig, diese unabhängigen Medien zu unterstützen.

Franke: Es geht doch aber nicht darum, dass die Menschen frustriert sind und sich über ihre immer schlechter werdende Situation beklagen. Leute, die Putin für einen Krieg verantwortlich machen, den sie nicht einmal Krieg nennen dürfen, gibt es viele. Die Frage ist doch eher, ob sie dieses aggressive imperialistische Verhalten Russlands infrage stellen. Und ob sie die Schuld reflektieren, die Russland mit dem Krieg auf sich lädt. Und ob sie das mit ihrem eigenen Verhalten und Denken zusammenbringen. Diese Erkenntnis sehe ich fast nirgendwo. Die Zahl derjenigen, die darüber nachdenken, dürfte sehr niedrig sein.

Dornblüth: In Russland gibt es das geflügelte Wort, dass die Leute "Watte im Kopf" haben. Den Russen ist bewusst, dass sie von den Staatsmedien belogen werden und keinen klaren Überblick über die Lage haben. Vor allem versuchen die Menschen aber nicht anzuecken, am besten gar keine Meinung zu haben. Man ist also nicht unbedingt für den Krieg, aber auch nicht unbedingt dagegen. So kann niemand das Falsche sagen.

Sie sehen also in naher Zukunft keinerlei Chance für eine friedliche Verständigung mit Russland?

Franke: Zunächst sollten wir im Westen definieren, was wir unter einem friedlichen Miteinander verstehen und unter welchen Bedingungen wir uns darauf einlassen wollen. Außerdem müssen wir die Vergangenheit aufarbeiten. Seit 1994 führte Russland Krieg in Tschetschenien, 2008 gegen Georgien, später gefolgt von dem Militäreinsatz in Syrien. 2014 eroberte es die Krim und zettelte den Krieg in der Ostukraine an. Und in all diesen Jahren pflegten wir ein sogenanntes "friedliches Miteinander" mit Russland – aber inhaltlich war es leer und verlogen.

Worüber würde es sich nun lohnen zu reden?