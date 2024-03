Nein, dafür war die ökonomische Verflechtung wohl zu unbedeutend. Wie wichtig der Handel dennoch war, illustriert etwa das russische Wort "Chai" für Tee. Es ist dem chinesischen Begriff "Cha" entlehnt – ein Indiz für den kontinentalen Teehandel. Wir kennen das Getränk als "Tee" – was etymologisch in Südchina zu verorten ist und von den Holländern per Schiff nach Europa gebracht wurde. Russland wiederum verkaufte Pelze an China, etwa aus seiner Kolonie Alaska. Nach den beiden erwähnten Verträgen kam es in Peking zur Einrichtung einer Schule für Russen, die Chinesisch lernen sollten, Russland entwickelte eine sinologische Kompetenz, die allen anderen europäischen Mächten voraus war. Die Beziehungen waren lange Zeit entsprechend gut, wenn auch nicht immer harmonisch.